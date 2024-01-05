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Фестиваль духовной музыки на Рождество

Фестиваль духовной музыки на Рождество

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Национальный центр камерной музыки при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении проводит фестиваль духовной музыки с концертом, посвященным Рождеству. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило сообщение Министерства ОНКС РА.

Концерт состоится 6 января в 17:00 в церкви Св. Григора Аручи Арагацотнского марза. Выступит Государственный камерный хор «Ховер». С 15:00 на территории, прилегающей к церкви, появятся прилавки, где будут представлены блюда региональной кухни, чай и вино.


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