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Министерство БТА объявило тендер на закупку для реализации программы акселерации для стартап-компаний

Министерство БТА объявило тендер на закупку для реализации программы акселерации для стартап-компаний

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство высокотехнологичной индустрии Армении, подчеркивая развитие стартап-экосистемы в Армении, объявляет тендер на закупку для реализации программы акселерации. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило министерство высокотехнологичной промышленности РА.

Целью конкурса является предоставление местным стартапам 26-недельной программы акселерации.

Общий бюджет тендера проекта составляет максимум 336 000 000 драмов.

Подробности тендера по реализации программы акселерации, порядок его проведения, условия подачи заявки и подачи заявки представлены по следующей ссылке.

В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете позвонить по телефонам 010 590 075, 010 590 076 или написать по электронной почте. Электронная почта:  [email protected].


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