Мы с Индзаги почти друзья: Генрих Мхитарян

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Бывший капитан сборной Армении по футболу, полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян рассказал об отношениях с главным тренером "Интера" Симоне Индзаги.



«У меня уже есть опыт, и он меняет восприятие людей. Я начал работать с Индзаги в 33 года, и у нас сложились почти дружеские отношения, хотя субординацию я принимаю. Могу сказать, что он сильный человек, и это видно по стилю его игры", - передает слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport, сообщает «Арменпресс».



Ранее стало известно, что бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян официально продлил контракт с "Интером". Новый контракт миланского клуба с Мхитаряном рассчитан до 2026 года.



В 2023 году Мхитарян стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии в составе «Интера», дошёл до финала Лиги чемпионов, а в полуфинале был признан лучшим игроком игры.



Армянский полузащитник перешел в «Интер» в 2022 году из итальянской «Ромы».