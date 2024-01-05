Блинкен в числе других стран посетит Турцию



ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Госсекретарь США Энтони Блинкен, с 4 по 11 января, в числе других стран посетит Турцию.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил Госдепартамент США.



Согласно сообщению, Энтони Блинкен посетит Турцию, Грецию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный Берег реки Иордан и Египет с 4 по 11 января.



Отмечается, что одной из важных тем в ходе встреч станет вопрос безопасности мирного населения на Западном Берегу реки Иордан и в секторе Газа.



Будут также обсуждаться механизмы снижения напряженности в регионе.