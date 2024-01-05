Россия не мешает дипломатическим усилиям США на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном: Мэтью Миллер

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Соединенные Штаты продолжат свои дипломатические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и Россия не стоит на пути этого процесса. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



"Россия никоим образом не мешает нам осуществлять важные дипломатические усилия, которые, по нашему мнению, необходимы Армении и Азербайджану, и мы будем продолжать их осуществлять", - сказал Миллер, комментируя заявления России о том, что другие государства не должны вмешиваться в армяно- азербайджанский мирный процесс.



Касаясь запланированной госсекретарем США в Вашингтоне встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Миллер отметил, что соответствующее заявление будет сделано, когда станут известны даты такой встречи.