Время в Ереване: 11:07,   20 Январь 2024

Россия не мешает дипломатическим усилиям США на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном: Мэтью Миллер

Россия не мешает дипломатическим усилиям США на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном: Мэтью Миллер

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Соединенные Штаты продолжат свои дипломатические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и Россия не стоит на пути этого процесса. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Россия никоим образом не мешает нам осуществлять важные дипломатические усилия, которые, по нашему мнению, необходимы Армении и Азербайджану, и мы будем продолжать их осуществлять", - сказал Миллер, комментируя заявления России о том, что другие государства не должны вмешиваться в армяно- азербайджанский мирный процесс.

Касаясь запланированной госсекретарем США в Вашингтоне встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Миллер отметил, что соответствующее заявление будет сделано, когда станут известны даты такой встречи.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]