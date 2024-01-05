«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Иране

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в иранском городе Керман.



Как сообщает «Арменпресс», CNN сообщает, что медиа-крыло ИГ распространило заявление более чем через 24 часа после теракта, в котором говорится, что взрывы были произведены двумя братьями-террористами-смертниками, взорвавшими себя возле могилы генерала Касема Сулеймани. толпа людей.



Это заявление несколько отличается от более ранних сообщений иранских государственных СМИ о том, что два мешка со взрывчаткой были взорваны на расстоянии. второй взрыв произошел через 10 минут после первого, когда люди бросились на помощь пострадавшим.



Два взрыва в иранском городе Керман произошли 3 января 2020 года, в 4-ю годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде, во время церемонии, посвященной его памяти. В результате нападения 84 человека погибли и 284 человека получили ранения.



Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в Кермане и подчеркнул необходимость привлечь виновных к ответственности.