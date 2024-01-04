В МВД Ирана сообщили, что число жертв взрывов в Кермане составляет 84 человека

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что число жертв теракта 3 января в Кермане составило 84 человека. Об этом «Арменпресс» сообщает агентство IRNA.



"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, число пострадавших в результате этого инцидента на сегодняшний день составляет 84 человека", - заявил глава МВД Ирана после посещения пострадавших от взрывов.



Вахиди сообщил, что после инцидента было проведено 119 операций. Состояние некоторых из госпитализированных тяжелое. Министр также сообщил, что в результате инцидента пострадали 284 человека.



По словам Ахмада Вахиди, «террористы и их сторонники получат тяжелую пощечину» и должны опасаться гнева иранского народа.



Два взрыва в иранском городе Керман произошли 3 января 2020 года, в 4-ю годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде, во время церемонии, посвященной его памяти.



Ранее иранские государственные СМИ сообщили о 103 погибших и 211 раненых.