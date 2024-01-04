Терроризм был ожидаем, потому что Иран хотят втянуть в палестино-израильский конфликт: мнение иранолога

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. По мнению иранолога Арута Артина Аракеляна, теракт возле могилы генерала Касема Сулеймани в иранской провинции Керман был ожидаемым, поскольку некоторые иностранные силы хотят втянуть Иран в палестино-израильский конфликт.



В беседе с «Арменпресс» Аракелян отметил, что вероятность подобных терактов высока и в обозримом будущем, поскольку прокси-война между Ираном и его противниками все еще продолжается.



«Иран обвиняет израильскую сторону в недавних взрывах. Точно так же Тель-Авив обвиняет иранскую сторону в ее посредническом присутствии в секторе Газа и в поддержке палестинцев. Иран и Израиль не находятся в открытой конфронтации, но между ними десятилетиями идет опосредованная война. Последние теракты были вполне ожидаемыми, поскольку еще месяц назад о них говорили в экспертных кругах, имея в виду действующие в США и Израиле силы, заинтересованные в прямой войне между Ираном и Израилем. "Иранская сторона всегда старается проявлять гибкость и избегать прямой конфронтации, не ввязываться в войну, решая проблемы на уровне марионеточных сил", - сказал Аракелян.



Иранский эксперт напомнил, что ужасные террористические акты совершались и раньше, среди которых большой шум наделали убийства иранских ученых-ядерщиков, за которыми последовало начало освободительной борьбы против израильтян в Ливане, Сирии и Палестине. По мнению Аракеляна, последние взрывы, произошедшие в Иране, - из той же серии громких терактов.



«Тем не менее, Иран вновь ответит прокси-версией, как это произошло после убийства генерала Касема Сулеймани, когда иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы, расположенные в Ираке. Тот же сценарий недавно наблюдался в Сирии, когда Иран нанес ответные удары по Израилю. Американо-израильские подразделения, в свою очередь, атаковали иранские базы в Сирии. Это позволяет сделать вывод, что события в будущем будут иметь аналогичный ход", - сказал наш собеседник.



Аракелян отметил, что хотя спецслужбы Ирана работают с максимальной бдительностью, в случае большого скопления людей все равно сложно контролировать их всех сразу. История показывает, что террористы часто используют толпу людей в качестве живого щита. Террористы натыкаются на людей, иногда имеющих на телах взрывчатку.



"Национальная безопасность Ирана, конечно, активизирует свою работу, но обеспечить 100-процентный контроль крайне сложно. На этом фоне силы, желающие увидеть кровопролитную войну между Ираном и Израилем любой ценой, наверняка будут продолжать активизироваться. С другой стороны, существуют силы, которые всячески пытаются сорвать планы и намерения противников. Между ними существует жесткая конкуренция. Люди, знакомые с дипломатией Ирана, могут заявить, что эта страна гибкая и может вывести войну со своей территории", - заключил Аракелян.



В результате двух взрывов возле могилы генерала Касема Сулеймани в иранской провинции Керман число погибших достигло 103, еще 211 получили ранения. Инцидент произошел 3 января 2020 года, в 4-ю годовщину гибели иранского генерала в результате авиаудара США в Багдаде, во время церемонии, посвященной его памяти.



Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что виновники теракта должны знать, что за актом создания трагедии последует суровая реакция, если Бог даст.



Иранская пресса сообщила, что два мешка со взрывчаткой были взорваны на расстоянии. Первый взрыв произошел в 14:50 по местному времени в 700 метрах от могилы Сулеймани. А второй взрыв был произведен через 10 минут, примерно в 1 км от могилы Сулеймани.



Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.



4 января в Иране объявлен общенациональный траур.



Манвел Маргарян