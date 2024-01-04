США не хотят, чтобы израильское правительство предприняло шаги по эскалации напряженности: Мэтью Миллер

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. США заявили, что не поощряют шаги израильского правительства, которые могут усилить напряженность в армянском квартале Иерусалима.



Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, имея в виду опасения лидеров армянского квартала Иерусалима, что израильское правительство использует конфликт в секторе Газа для изгнания христиан-армян из окрестностей.



«Как мы неоднократно заявляли, мы не хотим видеть никаких шагов со стороны израильского правительства, которые приведут к эскалации напряженности», - сказал Миллер.



28 декабря более 30 вооруженных людей в масках вторглись на территорию «Коровьего сада» в армянском квартале Иерусалима и жестоко напали на епископов, священников, дьяконов и других представителей армянской общины. Серьезные ранения получили священники, студенты Армянской духовной академии и местные армяне.



«Это тот преступный ответ, который мы получили в Окружном суде Иерусалима за иск «Коровий сад». Вот как реагируют на судебные процедуры австралийско-израильских бизнесменов Дэнни Ротмана и Джорджа Уорвара. Угроза существованию Армянского Патриархата теперь является физической реальностью", - заявили в Патриархии.