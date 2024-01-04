Иран инициировал международно-правовой процесс после теракта в Кермане

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахан заявил, что страна начала принимать «правовые меры» через Организацию Объединенных Наций после того, как в результате двойных взрывов в юго-западном городе Керман погибли около 100 и получили ранения более 200 человек. Как сообщает «Арменпресс», об этом министр иностранных дел Ирана написал на социальной платформе X.



"На основании предварительной информации из официальных источников, МИД инициировал правовые и международные чрезвычайные меры через ООН", - написал Амир Абдоллахян.



В свою очередь агентство IRNA со ссылкой на слова вице-президента суда по международным делам Казема Гарибабади сообщает, что судебное дело возбуждено и судебные процедуры начнутся, как только будут установлены виновники терактов.



«Исламское государство всегда было жертвой терроризма, и с начала Исламской революции более 23 000 невинных иранцев погибли в результате терроризма», - сказал он.



Гарибабади добавил, что если "исполнители теракта окажутся за пределами страны", Иран будет добиваться их экстрадиции в рамках судебного сотрудничества.



В результате двух взрывов возле могилы генерала Касема Сулеймани в иранской провинции Керман число погибших достигло 103, еще 211 человек получили ранения. Инцидент произошел 3 января 2020 года, в 4-ю годовщину гибели иранского генерала в результате авиаудара США в Багдаде, во время церемонии, посвященной его памяти.



Как сообщало ранее "Арменпресс", верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи пообещал решительный ответ на нападение, произошедшее в иранском Кермане.