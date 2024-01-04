Нам нужны чиновники, которые не поднимают вопросы, а решают их: Пашинян

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поднял ряд проблем, которые он заметил во время своих региональных визитов, особенно в программах, реализуемых в школах. Премьер-министр призвал губернаторов и профильных чиновников быть последовательными, потребовав не поднимать вопросы, а решать их.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на заседании правительства. «По итогам моих региональных визитов я вижу серьезные проблемы в реализации наших программ. В частности, я вижу проблемы в программах, реализуемых в школах. Во многих случаях мы имеем дело с вопросами проектирования, реализации и качества недвижимости", - уточнил он.



Премьер-министр рассказал о ряде замеченных им проблем. Он отметил, что они покупают имущество и передают его в зал физкультуры школ, например, волейбольную сетку, но в зале нет маркировки волейбола. «Волейбол – это вид спорта, в котором есть правила. Сейчас мы подарили волейбольные сетки десяткам школ, но входя в зал, говоришь: «А где волейбольный мяч?» никакого волейбола. Мы идем в школу, трогаем вешалку, она падает, куда бы мы ни пошли, вода капает...", - сказал Премьер-министр, затронув ряд замеченных им проблем, в том числе вопросы незавершенного строительства.



Пашинян обратился к своим коллегам, зачем премьер-министру идти и смотреть все это? Губернаторы несут ответственность на местном уровне за проекты, реализуемые из государственного бюджета. «Есть места, куда мне придется сходить 2, даже 3 раза. Куда я пойду 3 раза, вы должны пойти 13 раз. Да, вам следует пойти повесить пальто на вешалку, воспользоваться раковиной, посмотреть, что происходит", - сказал Пашинян.



Он подчеркнул, что они не могут мириться с такой ситуацией, начиная со стадии проектирования. «Самое главное — сказать детям, что школа открылась, прийти и провести урок. Но тот ребенок, который повесил пальто, вешалка упала, что он подумает о своем состоянии? "Если вместо вешалки за 3000 драмов повесить вешалку за 150 драмов, ребенок подумает, что деньги поделили между застройщиком и премьер-министром", - сказал Премьер-министр.



Говоря об отношении к государству, Пашинян потребовал, чтобы все, кто имеет отношение к этой теме, начиная с губернаторов, были последовательны.



«Мне больше не нужны объяснения проблем. Мне нужны решения проблем. Пожалуйста, не давайте мне объяснений, почему то-то и то-то так, вы придете и скажете, что этот вопрос решен. Меня больше не интересуют объяснения, мне нужны решения. Нам больше не нужны чиновники, которые поднимают вопросы, нам нужны чиновники, которые решают вопросы", - подчеркнул Премьер-министр.



Он добавил, что за пределами здания правительства ежедневно в социальных сетях поднимается 1000 вопросов, правительство не дает им должностей и зарплат, чтобы они могли поднимать эти вопросы, поэтому те, кто в правительстве, должны не поднимать вопросы, а должны эти вопросы решать.