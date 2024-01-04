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Ларс временно закрыт для большегрузного транспорта

Ларс временно закрыт для большегрузного транспорта
В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 07.30 4 января 2024 года до особого распоряжения.

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