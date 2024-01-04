Ларс временно закрыт для большегрузного транспорта

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 07.30 4 января 2024 года до особого распоряжения.