Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана
22:09, 3 Январь 2024
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическим инцидентом в Кермане. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди.
Ваше Превосходительство, позвольте в этот тяжелый момент от имени народа Республики Армения и от себя лично выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.
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