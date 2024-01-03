Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическим инцидентом в Кермане. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди.

Ваше Превосходительство, позвольте в этот тяжелый момент от имени народа Республики Армения и от себя лично выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]