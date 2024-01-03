Премьер-министр ознакомился с ходом реализуемых правительством программ в Лорийской области

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Лорийскую область и ознакомился с ходом реализуемых в общинах проектов, финансируемых правительством.

Первая остановка Никола Пашиняна была в средней школе Вардаблура, где построен новый спортзал. На реализацию проекта правительство выделило более 237 млн ​​драмов. Строительные работы начались в мае 2022 года.

Затем премьер-министр ознакомился со строительными работами нового спортзала гимназии №1 Степанавана. На реализацию проекта правительство выделило более 173 млн драмов. В ходе визита премьер-министр зафиксировал различные недостатки и поручил ответственным лицам устранить их в кратчайшие сроки.

Глава правительства посетил населенный пункт Медовка, где в ходе визита ознакомился с работами, проводимыми в строящейся модульной базовой школе. Здесь тоже Никол Пашинян зафиксировал множество недостатков. Премьер-министр выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Дорогие ученики,

Я рад видеть вас, но я еще не поздравляю вас с новой школой, потому что вижу проблемы с качеством.

На данный момент мы побывали в трех местах, и всюду есть проблемы с качеством. Я не могу допустить компромиссов в плане качества. И эти объекты не могут быть приняты и оплачены до тех пор, пока они не будут соответствовать нашему стандарту. Причем что мы делаем? Заходим куда-то на 10-15 минут, осматриваем, если при первом визуальном осмотре видны недостатки, значит, в глубине есть более серьезные проблемы.

Здесь я вижу проблему, господин Гуларян, связанную с управлением нашими программами. Куда бы я ни посмотрел, есть проблема. Мы не можем стоять перед детьми, посмотреть им в глаза и сказать: “Мы построили школу, поздравляем!”, и уйти. Мы не построили школу. Простите, но это незавершенная работа. И я не вижу смысла говорить что-то еще на данный момент. Вопрос качества должен быть решен.

Неужели никто из правительства, никто из аппарата губернатора, никто из Комитета по градостроительству не приходит сюда? Никто не контролирует? Допустим, мы бы не пришли, мы были бы непоследовательными, в каком состоянии эта школа была бы сдана детям? Куда не взгляну, кажется, что застройщик хотел отовсюду отхватить по 1000 драмов. Нельзя так работать! Это не отношение. Мы отката требуем от застройщика? Он нам дает деньги? Почему эти люди не выполняют свою работу? Я недоволен! И это ответственность Комитета по градостроительству, ответственность техконтроля”.

В школе обучается более 50 учеников, однако она рассчитана на 144 ученика. Строительные работы начались в ноябре 2020 года. В Ташире премьер-министр ознакомился с ходом строительства медицинского центра. На строительство медицинского центра на 30 коек правительство выделило 1 млрд 697 млн драмов. Строительные работы начались в октябре 2022 года, завершение запланировано на 2025 год.

Никол Пашинян посетил также населенный пункт Агви, где построено типовое (модульное) здание базовой школы. Стоимость строительства школы на 144 ученика составила более 756 млн драмов. Строительные работы начались в ноябре 2020 года. В школе есть меблированная детская площадка, солнечная фотоэлектрическая станция. Также были проведены работы по благоустройству и ограждению.

Премьер-министр поздравил учеников и учителей по случаю открытия новой школы. Никол Пашинян отметил, что с понедельника ученики будут посещать вновь построенную школу, однако правительство не будет считать работу завершенной.

“Думаю, в нашей жизни вообще, и особенно в школах, нам нужно немного смягчить пафос и сосредоточиться на задачах и работе, потому что иногда мы не замечаем, что пафос используется для прикрытия работы, которая не выполнена. А нам нужно сосредоточиться на работе и выйти из этого режима недоделанных работ, потому что недоделанность, похоже, является нашим основным режимом работы. Это здание построено для детей и учителей, и все должно быть приспособлено для них. Важно, какими будут классы. Это здание еще недостроено, имеет дефекты, инвентарь в пути, здание еще надо обжить. Мы просто дали вам вспаханную землю, вы должны засеять ее, вы должны обработать ее, вы должны собрать урожай, и, конечно, страна и государство должны собрать этот урожай.

На самом деле, я решил обязательно поехать и посмотреть все места, где строятся спортзалы и школы, потому что чувствую, что если я не поеду и не проверю лично … конечно, не то, что если я поеду и проверю лично, то мы достигнем совершенства, но, по крайней мере, если я не поеду, не проверю, то обязательно заблудимся на пути к совершенству. Мы уделяем больше внимания форме, чем содержанию. И я не могу просто притворяться, что не замечаю, что это так.

По сравнению со школой Медовки впечатление здесь немного лучше, но недостатков очень много. Мы мало финансируем? Если мы финансируем мало, скажите, чтоб мы знали. На эту школу выделено 780 млн драмов. Нужно преодолеть этот режим недоделанности, нужно преодолеть этот пафос. Новый год закончился вчера, тосты закончились, теперь пора приступить к делу”, - подчеркнул премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, сейчас инспекционные органы проводят проверки и видно, что состояние обучения в школах не очень хорошее. Конечно, это также связано с условиями зданий. “Нашим детям нужно передать правильный посыл. Ребенок, прежде всего, должен чувствовать уважение к самому себе. Вам не обязательно читать ему нотации. Когда мы создаем правильную архитектуру с точки зрения и градостроительства, и содержания, и образования, ребенок будет хорошо учиться, хочет он того или нет. Необходимо сформировать среду.

Очень хочу обратиться и к нашим учителям. Роль учителя является ключевой. Т.е. если учитель не будет следовать этой логике, у нас будут проблемы”, - отметил глава правительства.

Премьер-министр потребовал от ответственных лиц быть последовательными и дать соответствующие решения всем проблемам.

В Ванадзоре глава правительства ознакомился с новыми спортивными залами школы №27 имени Гевонда Алишана и школы №23 имени адмирала Исакова. Строительные работы начались в июне 2022 года. Стоимость строительства спортзала школы №27 составила 83 млн драмов, а для строительства спортзала школы №23 из государственного бюджета было выделено 251 млн 802 тыс драмов.

В Ванадзоре премьер-министр возложил цветы к памятнику, посвященному памяти отдавших жизнь за Родину героев.