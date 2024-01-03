В Иране число жертв при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, достигло 103

По меньшей мере 103 человека погибли и еще 188 пострадал в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Ранее СМИ исламской республики приводили данные о 73 жертвах.

По информации агентства Tasnim, первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км от объекта.

Губернатор провинции Керман назвал взрывы терактом.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.