В Иране 73 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

Число жертв в результате взрыва у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 73 человек, еще 170 получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на экстренные службы республики.

Ранее иранские СМИ сообщали, что как минимум 53 человека погибли, еще 71 получил ранения. Взрыв, как сообщает иранское агентство Tasnim, был произведен дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

"На текущий момент в результате теракта в Кермане погибли 73 человека и пострадали 170 человек", - говорится в сообщении.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.