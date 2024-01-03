Время в Ереване: 11:07,   17 Январь 2024

"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов

"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии, передает Sputnik. 
Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.

Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]