"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии, передает Sputnik.

Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно.

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.