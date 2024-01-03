Коллегия ордена Почетного легиона заслушает Депардье, прежде чем решать судьбу его награды

ЕРЕВАН, 3 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Коллегия Почетного легиона предоставит актеру Жерару Депардье возможность дать объяснения перед принятием решения о его награде. Актера могут лишить ордена Почетного легиона из-за обвинений в преследовании. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на письмо Великого консульства Почетного легиона.



"Исходя из характера предыдущих заявлений актера, великий канцлер Почетного легиона генерал армии Франсуа Ле Кантр уведомил Жерара Депардье о начале дисциплинарного производства в соответствии с положениями кодекса поведения ордена. По правилам, Депардье может дать объяснения в форме меморандума, чтобы оправдать себя, от своего имени или от имени адвоката", - говорится в документе.



Консульство направило это письмо в ответ на запрос адвоката актера, который обратил внимание на необходимость сохранения презумпции невиновности в данном случае.



При этом в посольстве подчеркнули, что окончательное решение о судьбе награды Депардье примет президент Франции Эммануэль Макрон.



В 1996 году Депардье был награжден Орденом Почетного легиона, учрежденным императором Наполеоном I. Награду актер получил лично от тогдашнего президента Франции Жака Ширака.



Призывы лишить актера награды раздавались в 2023 году, когда в СМИ начали распространяться новости о том, что Депардье якобы приставал к актеру на съемочной площадке. Позже Макрон заявил, что считает нетерпимым лишать выдающегося актера, прославившего Францию, высшей награды республики только на основании публикаций в СМИ. Макрон выступил за сохранение презумпции невиновности.