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Горнолыжник Глеб Мосесов удачно стартовал на турнире в Швейцарии

Горнолыжник Глеб Мосесов удачно стартовал на турнире в Швейцарии

ЕРЕВАН, 3 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Горнолыжник, представляющий Армению, Глеб Мосесов успешно стартовал на международном турнире в Швейцарии.

Как сообщает «Арменпресс», член сборной Армении по лыжным гонкам Глеб Мосесов стал вторым в соревнованиях по скоростному спуску на международном лыжном турнире, прошедшем в швейцарской Понтрезине, с результатом 1:26.08, отстав от спортсмена, представляющего Швейцарию, всего на 0,87 секунды. .

В турнире приняли участие 110 спортсменов из 12 стран.


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