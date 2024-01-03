Горнолыжник Глеб Мосесов удачно стартовал на турнире в Швейцарии

ЕРЕВАН, 3 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Горнолыжник, представляющий Армению, Глеб Мосесов успешно стартовал на международном турнире в Швейцарии.



Как сообщает «Арменпресс», член сборной Армении по лыжным гонкам Глеб Мосесов стал вторым в соревнованиях по скоростному спуску на международном лыжном турнире, прошедшем в швейцарской Понтрезине, с результатом 1:26.08, отстав от спортсмена, представляющего Швейцарию, всего на 0,87 секунды. .



В турнире приняли участие 110 спортсменов из 12 стран.