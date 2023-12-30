Премьер-министр вместе с супругой провел встречу с группой лиц, ставших инвалидами в результате 44-дневной войны

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Джермуке провел встречу с группой лиц, ставших инвалидами во время 44-дневной войны. Встреча началась в формате завтрака, затем продолжилась в официальном формате.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече также приняли участие министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, представители других ведомств.

Премьер-министр отметил, что сегодняшняя встреча организована в соответствии с достигнутой еще в сентябре договоренностью и с целью обсуждения вопросов, поднятых получившими ранения и инвалидность во время военной службы лицами.

“Конечно, мы могли бы организовать встречу в Ереване, но мы специально захотели провести встречу здесь, хоть и понимаем, что это связано с неудобствами, во-первых, чтобы подчеркнуть, что согласно нашему восприятию и нашей политике, люди с инвалидностью не должны иметь проблем с передвижением. Во-вторых, с этого года мы начинаем ежегодный Фестиваль авторской песни в Джермуке, в первый раз может быть не все песни будут авторскими, но в последующие годы мы будем больше ориентироваться на авторские песни. И поскольку это такое замечательное событие, мы хотели, чтобы вы стали его частью. Я узнал, что есть люди, которые не были в Джермуке. Это также хорошая возможность побывать в Джермуке.

Конечно, в центре нашего внимания всегда были проблемы, связанные с социальными гарантиями ставших инвалидами во время военной службы наших братьев и сестер, а также членов семей погибших. Если помните, в 2019 году мы приняли решение и расширили круг бенефициаров фонда “Зинапа”, включив случаи, которые произошли после 1 января 2008 года. Мы решили, что должны продолжать действовать в этом направлении, но затем случилась 44-дневная война, и мы поняли, что нам нужно остановиться, чтобы понять, как мы решаем проблемы, чтобы было правильное составление бюджета и правильное управление. Конечно, после 2020 года мы внесли законодательные изменения, направленные на обеспечение доходов фонда “Зинапа”, чтобы мы могли выполнить все наши обязательства”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, следующий этап был связан с реформами оценки функциональности человека. “Ключевая суть этих реформ заключалась в том, что мы оцениваем наличие или отсутствие инвалидности по функциональному признаку, т.е. по тому, какие функции человек может выполнять, а какие нет. Это лучшая международная практика, при этом, этот опыт во многих случаях воспринимается негативно, но, на мой взгляд, это очень позитивная реформа, потому что прежняя традиционная политика в отношении инвалидов приводила человека к изоляции. Т.е. создавались все мотивации для того, чтобы человек изолировался, и чтобы другие думали, что он изолирован. Т.е. есть жизнь, которой живут другие люди, и есть жизнь, которой живут люди с ограниченными возможностями. Как бы трудно ни было вырваться из этого стереотипа, мы полны решимости сделать это. И мы говорим: нет, такого не должно быть. Тем более в современном мире эти ограничения существенно ограничены, но это не значит, что мы говорим: всё, ограничений нет. Конечно, есть ограничения.

Возможно, я много повторяюсь, но думаю, что это самый яркий пример, который можно привести. Я говорю о Стивене Хокинге, одном из величайших ученых XX века, который 70 процентов своей жизни и научной деятельности был прикован к инвалидной коляске, не имея возможности двигаться и говорить. И он считается одним из величайших ученых 20 века. Мы должны иметь перед собой этот пример. Не только в отношении военной службы, но и вообще это должно мотивировать нас в целом.

Наши спортсмены-инвалиды завоевали в этом году 38 медалей, но я также помню, что на одной из Олимпийских игр бегун, лишенный двух ног, имевший протезы, участвовал не в Паралимпийских играх, а в Олимпийских играх в обычном порядке, на конкурсной основе”, - отметил премьер-министр

Никол Пашинян добавил, что в связи с реформами последнего периода, выслушав лиц с ограниченными возможностями, правительство пришло к следующему выводу: “В чем заключается этот вывод? В том, что как мы установили систему функциональности человека, так и будем продолжать работать, но сейчас, учитывая эту ситуацию, мы пришли к следующему решению: бенефициары фонда “Зинапа”, в каком бы статусе они ни оказались потом, т.е. независимо от изменения группы инвалидности, они будут пользоваться теми же социальными гарантиями, что и раньше. Т.е., грубо говоря, они получат ту же сумму, какую получили бы, если бы их признали инвалидами первой группы. Группа может измениться и стать второй, третьей, но по этой части изменений не будет, т.е. в течение 20 лет они будут получать изначальную сумму.

Второе изменение заключается в следующем: наши коллеги сообщили нам, что у нас есть возможность увеличить выплаты нашим братьям-инвалидам до 23 процентов. Я думаю, это решение, которое нас всех удовлетворяет, т.е. мы продолжаем наши реформы в отношении оценки функционирования человека в том же духе. В этом смысле ничего не меняется, система будет продолжать действовать, но бенефициары фонда “Зинапа”, наши братья и сестры с ограниченными возможностями, в том статусе, в котором они стали бенефициарами фонда “Зинапа” в самом начале, в случае изменения статуса инвалидности гарантии сохранятся и произойдет определенный рост, уже до 23 процентов. Соответственно, и выплаты будут больше.

Но, в целом, это наша политика, наша цель – обеспечить, помочь, поддержать, чтобы каждый из вас полностью интегрировался, вернулся или продолжил полноценную жизнь. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что мы должны вас поддержать, и вы, по нашему мнению, должны поставить перед собой эту задачу, чтобы получить полноценное образование, полноценно включиться в работу”, - сказал премьер-министр, добавив, что могут быть и перспективные бизнес-планы и т. д.

“Следовательно, наша общая политика такова: мы хотим, чтобы ваша жизнь была настолько полноценной, насколько это возможно в этих обстоятельствах, потому что в этом плане ясно, что у многих людей есть самые разные ограничения. Часть из них видна, другая часть - не видна, есть проблемы со здоровьем, психологические проблемы, которые не следует разделять. Т.е. это вещи, которые не видны. И нужно поощрять всех, что мы одно сообщество и у нас есть одна общая задача: обеспечение развития нашей страны, и мы должны вкладывать весь свой потенциал для развития нашей страны. Поэтому и важно, чтобы были надлежащие условия для образования, надлежащие условия для работы и, конечно, чтобы наши соотечественники-представители особых социальных групп также могли в полной мере воспользоваться нашей политикой”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр добавил, что фонд “Зинапа” и министерство труда и социальных вопросов тесно сотрудничают, и вопросы повестки дня и впредь будут обсуждаться и будут даны соответствующие решения.

Затем премьер-министр и представители ответственных ведомств ответили на вопросы присутствующих и дали соответствующие разъяснения.

Вопросы касались процессов определения группы инвалидности и ее изменения, социальных гарантий, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями. Также был затронут ряд вопросов, связанных с организацией процесса протезирования, социальной инклюзивностью лиц с ограниченными возможностями, организацией образования, обеспечением занятости. Были представлены работы по решению проблем лиц с ограниченными возможностями и предстоящие задачи.