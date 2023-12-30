Премьер-министр представил аппарату министерства высокотехнологической промышленности новоназначенного министра

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату министерства высокотехнологической промышленности новоназначенного министра Мхитара Айрапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил Роберта Хачатряна за работу на посту министра и пожелал успехов новоназначенному министру Мхитару Айрапетяну. “Конечно, очевидно, что отрасль очень важна для дальнейшего развития нашей страны. Одним из ключевых положений программы правительства является развитие технологий в Армении, и очевидно, что сфера информационных технологий является одной из динамично развивающихся отраслей экономики нашей страны.

Правительство заинтересовано в продолжении этих развитий, телекоммуникационная сфера играет очень важную роль в процессе цифровизации, конечно, это скорее межведомственная работа, но и в этой сфере значительная роль принадлежит министерству высокотехнологической промышленности”, - сказал премьер-министр. По словам Никола Пашиняна, министерство высокотехнологической промышленности также координирует сферу военной промышленности, телевидения и радио. Премьер-министр отметил, что за этот период была проделана большая и значительная работа.

“Думаю, что одна из наших задач – обеспечить преемственность деятельности министерства в сфере, но также нужны и новый импульс и новые подходы, конечно, основанные на лучших существующих традициях. Я уверен, что наши министры будут сотрудничать в рамках этого подхода. Надеюсь, что господин Хачатрян передаст господину Айрапетяну накопленный опыт и информацию о проблемах, и мы сможем продолжить нормальную реализацию программ, внедрить новые программы и зафиксировать новые успехи”, - отметил премьер-министр.

Роберт Хачатрян поблагодарил за доверие. “Последние два года были бурными и, можно сказать, успешными для отрасли, о чем свидетельствуют показатели, которые мы зафиксировали. Но, конечно, было и много проблем, которые мы пытались решить за это время. В ходе последней встречи с ИТ-сообществом мы достигли некоторых договоренностей, работы уже начались. Я надеюсь, что коллеги продолжат работу, и все обещания, которые мы дали сообществу, будут выполнены своевременно и надлежащим образом. Со своей стороны, я готов в любое время оказать поддержку в рамках своих возможностей”, - сказал Роберт Хачатрян и пожелал успехов Мхитару Айрапетяну.

В свою очередь Мхитар Айрапетян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие. Новоназначенный министр подчеркнул, что на протяжении последних лет в качестве депутата и исполнительного директора фонда “Мой шаг” он тесно сотрудничал с министерством. “Высокие технологии должны стать одним из важнейших направлений экономики. Армения хочет занять свое уникальное и лидирующее место на карте технологического мира. Надеюсь, что мой опыт работы как в исполнительной, так и в законодательной власти поможет мне на этой ответственной должности. С другой стороны, я также надеюсь, что вся команда министерства объединится вокруг меня и в результате работы мы сможем получить необходимый результат”, - сказал Мхитар Айрапетян.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, позвольте поздравить всех вас с Новым годом и Рождеством и пожелать всем нам успехов в решении задач, поставленных перед нашим правительством в 2024 году, т.е. в обеспечении 7-процентного экономического роста. Конечно, это не единственная задача, но я думаю, что это такой показатель, который в среднем показывает, насколько хорошо мы работали”.