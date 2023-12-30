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Сурен Шахвердян назначен исполняющим обязанности директора Театра Станиславского

Сурен Шахвердян назначен исполняющим обязанности директора Театра Станиславского

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Даниэл Даниелян представил коллективу Русского государственного драматического театра имени Константина Станиславского в Ереване исполняющего обязанности режиссера Сурена Шахвердяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба театра.

"Назначение произведено на шесть месяцев, после чего, согласно закону, будет объявлен конкурс на вакантную должность директора. Следует отметить, что с 2019 года режиссером Русского драматического театра имени  Станиславского быа директор международного театрального фестиваля «Арммоно», актриса Марианна Мхитарян. Недавно она подала заявление об отставке. Благодарим госпожу Мхитарян за добросовестную и эффективную деятельность. М. Мхитарян продолжит службу в театре в качестве советника режиссера", - говорится в сообщении.


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