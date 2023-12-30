Kinodaran: оператор Netflix снимает новый сезон сериала «Сурб 2»

Главный продюсер сериала "Сурб" ("Святой") Kinodaran-а заявил, что второй сезон проекта изменит отношение людей к армянским криминальным драмам, как и ко всему армянскому кинопроизводству.

Армянский голливудский кинематографист Геворг Джугурян присоединится ко второму сезону знаменитой криминальной драмы. У него богатый режиссерский и операторский опыт, его работы демонстрируются на стриминговых платформах Netflix, AppleTV+, Prime Video. Одна из самых известных работ Джугуряна – съемки клипов Дженнифер Лопес.

Мы также увидим существенные изменения и в актерском составе. Голливудский актер Дэнни Трехо сыграет главную роль во втором сезоне сериала.

Трехо снялся в ряде лучших голливудских фильмов, таких как «Мачете», «Дети шпионов», «Отчаянный» (Desperado) и ряде других блокбастеров.

Творческий коллектив уверен, что Д. Трехо придаст сериалу новую энергию и дыхание только благодаря своему неповторимому стилю и таланту. Команда с нетерпением ждет возможности поработать с ним и не сомневается, что его персонаж станет одним из фаворитов.

По сообщению официального источника Kinodaran-а, на 2-й сезон сериала "Святой" объявлен масштабный кастинг, благодаря которому каждый сможет получить возможность сняться у всемирно известного актера и поработать с лучшими армянскими специалистами в области кино.

Ознакомиться с синопсисом сериала и узнать об условиях участия в кастинге можно на сайте bazkstage.tsom.