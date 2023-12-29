Чемпионом мира по быстрым шахматам вновь стал Магнус Карлсен

Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен в пятый раз стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапид).

Как сообщает «Арменпресс», после 13 туров чемпионата мира, прошедшего в Самарканде, Узбекистан, Карлсен набрал 10 очков и в пятый раз стал чемпионом мира.

Из шахматистов, представляющих Армению, Шант Саркисян с 8 очками занял 43-е место, Тигран Петросян с 7,5 очками - 48-е место.