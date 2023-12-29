Сезон 2023: «Арменпресс» подводит итоги спортивного года

Сезон-2023 нельзя назвать неудачным для спортсменов, представляющих Армению. Хотя в этом году у нас не стало чемпионов мира, но, тем не менее, этот сезон был хорошим прологом к важнейшему спортивному событию - летним Олимпийским играм в Париже. «Арменпресс» подводит итоги сезона 2023 года.

Январь, февраль, март

Александр Петраков вступил в должность главного тренера национальной сборной Армении по футболу.

Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии, выиграв 5-й Суперкубок за свою спортивную карьеру.

Армения получила право на проведение чемпионата Европы по гимнастике 2027 года.

Гимнаст Артур Аветисян стал бронзовым медалистом первого этапа Кубка мира, гимнаст Гагик Хачикян - серебряным медалистом, Артур Давтян - золотым медалистом.

Гимнаст Артур Давтян завоевал вторую подряд золотую медаль на чемпионате мира.

Стрелок Эльмира Карапетян стала бронзовым медалистом чемпионата Европы.

Апрель

Гимнаст Гамлет Манукян стал двукратным золотым медалистом молодежного чемпионата мира (кольца, брусья), Мамикон Хачатрян - серебряным медалистом (брусья). Взрослая сборная по гимнастике завоевала на ЧЕ 3 медали. Артур Давтян стал золотым медалистом в опорных прыжках и бронзовым в упражнениях на брусьях, Ваагн Давтян завоевал серебряную медаль.

Борец Вазген Теванян стал чемпионом Европы, Арсен Арутян - трехкратным золотым медалистом ЧЕ. Артур Алексанян стал 6-кратным чемпионом ЧЕ, Малхас Амоян - двукратным чемпионом. Грачья Погосян завоевал на этом чемпионате бронзу.

В Ереване прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди взрослых.

Золотыми медалистами стали Гор Саакян, Давид Ованнисян, Гарик Карапетян, Самвел Гаспарян.

Андраник Карапетян, Татев Акопян, Ара Агасян, Вараздат Лалаян стали серебряными медалистами.

Изабелла Яйлян, Рафик Арутюнян, Петрос Петросян, Рипсиме Хуршудян, Симон Мартиросян стали бронзовыми медалистами.

Гимнаст Артур Давтян стал победителем Кубка мира 2023 года. Артур Аветисян и Арутюн Мердинян завоевали бронзу, Гагик Хачикян - серебро.

Самбисты на чемпионате Европы завоевали 7 медалей. Золотыми медалистами стали Арман Аванесян, Арсен Ханджян, серебряным медалистом - Варсик Григорян, бронзовыми - Тигран Киракосян, Нарек Даллакян, Бориц Шатверян, Мхитар Мхитарян.

Май, Июнь

В Ереване прошел молодежный чемпионат Европы по боксу, на котором Армения завоевала одну золотую, две серебряные и девять бронзовых медалей. Давид Симонян стал чемпионом EA.

Генрих Мхитарян в составе «Интера» дошел до финала Лиги чемпионов. В полуфинале Мхитарян забил гол и был удостоен звания лучшего футболиста матча между «Миланом» и «Интером». Он стал первым армянским футболистом, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов.

Ованнес Бачков стал четырехкратным бронзовым призером чемпионата мира по боксу, Нарек Манасян завоевал первую бронзовую медаль чемпионата мира.

Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Кубка Италии.

На летних Европейских играх Армения завоевала всего 3 медали. Члены сборной Армении по стрельбе Эльмира Карапетян и Беник Хлгатян стали вице-чемпионами Европейских игр. В смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м они заняли второе место, набрав 581 очко.

Анита Макян стала бронзовым призёром Европейских игр по каратэ в весовой категории до 68 кг.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян стал первым армянским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов. «Интер» проиграл «Манчестер Сити» (0:1). «Арменпресс-спорт» освещал финал ЧЛ с места проведения.

Июль, Август, Сентябрь

Армения участвовала в играх СНГ в большом составе. Команда завоевала 7 медалей.

Бегун Ерванд Мкртчян стал бронзовым призером Всемирных студенческих игр.

В возрасте 94 лет скончался легендарный гимнаст, трехкратный чемпион Олимпийских игр, мира, Азиатских игр и Европы Альберт Азарян.

Гор Саакян стал бронзовым медалистом, Вараздат Лалаян - серебряным медалистом чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Член сборной Армении по стрельбе Эльмира Карапетян стала победительницей Кубка мира.

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян стал трехкратным бронзовым призером чемпионата мира, Арман Андриасян и Вазген Теванян также завоевали бронзу.

Борец греко-римского стиля Артур Алексанян стал серебряным медалистом ЧМ, Малхас Амоян - бронзовым медалистом.

Октябрь, Ноябрь, Декабрь

Нарек Манасян стал золотым призером Кубка Европы по боксу, Рудольф Гарбоян - серебряным призером, Руслан Асликян, Рафаэль Ованнисян и Барегам Арутюнян - бронзовыми призёрами Кубка Европы.

В Ереване прошел чемпионат мира по самбо, на котором Армения завоевала 10 медалей: 5 серебряных, 5 бронзовых.

Мужская сборная Армении по шахматам завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

Гроссмейстер Айк Мартиросян стал серебряный медалистом чемпионата Европы.

В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный нападающий «Арарата-73» Николай Казарян.

Подготовила Варвара Айрапетян