На КПП «Верхний Ларс» скопилось более 1500 большегрузов, следующих из России в Грузию
15:00, 28 Декабрь 2023
На КПП «Верхний Ларс» скопилось более 1 500 большегрузов, следующих из России в Грузию.
Как передает «Арменпресс», ТАСС сообщает об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Северной Осетии.
«В очереди более 1500 больших грузовиков, а также более 500 легковых автомобилей»,- сказал собеседник агентства.
Согласно информации на сайте североосетинского Центра организации дорожного движения, в настоящее время в электронной очереди находится более 3 000 грузовиков.
Дорога закрыта для большегрузов из-за погодных условий.
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