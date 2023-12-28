На КПП «Верхний Ларс» скопилось более 1500 большегрузов, следующих из России в Грузию

На КПП «Верхний Ларс» скопилось более 1 500 большегрузов, следующих из России в Грузию.

Как передает «Арменпресс», ТАСС сообщает об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Северной Осетии.

«В очереди более 1500 больших грузовиков, а также более 500 легковых автомобилей»,- сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте североосетинского Центра организации дорожного движения, в настоящее время в электронной очереди находится более 3 000 грузовиков.

Дорога закрыта для большегрузов из-за погодных условий.