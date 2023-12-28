Шахматисты Армении продолжают выступления на чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на проходящем в Узбекистане чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам.

Как передает «Арменпресс», после 9 туров по 5,5 очков имеют Тигран Петросян, Роберт Ованнисян и Айк Мартиросян. У Шанта Саркисяна 5 очков. Лидерами турнирной таблицы являются три шахматиста с 7 очками.

У Элины Даниелян по-прежнему лучший результат в женских соревнованиях - 5 очков. Последний тур по быстрым шахматам состоится 28 декабря, 29-30 декабря состоятся партии молниеносных шахмат.

В чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам, который проходит в Самарканде (Узбекистан) участвуют Айк Мартиросян, Тигран Петросян, Шант Саркисян, Роберт Ованнисян, Мануэл Петросян, Самвел Тер-Саакян, Тигран Арутюнян, Мамикон Гарибян, Эмин Оганян. В женских соревнованиях выступят Элина Даниелян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян.

Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам проходит в Самарканде с 26 декабря по 30 декабря. Айк Мартиросян, лидер мужской сборной Армении по шахматам - действующий бронзовый призёр чемпионата мира.