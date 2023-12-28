Вице-спикер Национального собрания Армении принял посла ОАЭ

27 декабря вице-спикер Национального собрания Республики Армения Акоп Аршакян принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Нариман Мохаммед Шариф аль Муллу.

Как передает «Арменпресс», НС сообщает, что, приветствуя посла в Парламенте, Акоп Аршакян отметил, что за 25-летнюю историю установления дипломатических отношений между двумя странами сложилось прочное и динамично развивающееся сотрудничество, основанное на теплых отношениях двух дружественных народов.

Посол, поблагодарив за теплый прием, отметил, что в ряде сфер обе страны имеют большой нереализованный потенциал, и предстоящая совместная деятельность должна быть направлена ​​на активизацию сотрудничества.

С обеих сторон также была подчеркнута роль парламентской дипломатии. В этом контексте Акоп Аршакян подчеркнул роль парламентских дружественных групп как уникального моста взаимопонимания и взаимного доверия, для установления более тесного диалога между законодательными органами двух стран. Он выразил уверенность, что откроется новая страница отношений между парламентами двух стран, основанная на партнерстве и больших перспективах.

В целях углубления двустороннего политического диалога и обеспечения стабильного прогресса сотрудничества Акоп Аршакян также подчеркнул важность взаимных визитов, которые стимулируют постоянное укрепление отношений и создают благоприятную основу для взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества.

В качестве перспективных направлений сотрудничества вице-спикер НС выделил сферы туризма, инфраструктур, возобновляемой энергетики, строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, а также сферы высоких технологий, цифровизации, кибербезопасности и инноваций.

По словам Акопа Аршакяна, еженедельные прямые рейсы между двумя странами, достигшие почти 30, существенно способствуют активизации двусторонних деловых связей, туризма, культурного и децентрализованного сотрудничества.

Вице-спикер НС отметил, что важную роль в развитии двустороннего сотрудничества сыграет и Протокол об отмене визового режима при въезде в ОАЭ для граждан Армении, законопроект ратификации которого был принят на специальном заседании НС, созванном 22 декабря и уже подписанном президентом РА.

На встрече также присутствовали члены группы дружбы НС РА Армения-ОАЭ Мариам Погосян и Цовинар Варданян.