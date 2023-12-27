В Иране считают, что, благодаря соглашению с ЕАЭС, страна станет транспортным хабом

Благодаря соглашению о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) Иран вскоре станет крупным транспортным узлом. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству IRNA заявил глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш.

«Факт наличия у нашей страны доступа к открытым водам предоставляет нам возможность осуществлять перевозку грузов по коридору Север - Юг, и с развитием авиатранспортного сообщения со странами - членами ЕАЭС Иран превратится в крупный транспортный хаб», - сказал глава организации.

Он добавил, что, учитывая геополитическое положение Ирана и опыт грузоперевозок различными видами транспорта, существует большой потенциал развития авиатранспортных отношений со странами Евразийского экономического союза для удовлетворения их потребностей в этом направлении.

25 декабря страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Церемония подписания документа состоялась в Санкт-Петербурге в рамках заседания Евразийского экономического совета.