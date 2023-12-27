Около 400 вынужденно перемещенных учителей из Нагорного Карабаха уже работают в системе образования Армении

В системе образования Республики Армения уже работают около 400 учителей, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, то есть ⅓.

Как передает «Арменпресс», эти данные на пресс-конференции, подводящей итоги года, сообщила министр ОНКС РА Жанна Андреасян.

«Более 200 учителей направлены в области. Для них предусмотрена доплата в размере 30 % от заработной платы. В ряде общин Сюника, Вайоц Дзора, Тавуша, Гегаркуника помимо дополнительной выплаты они получают в месяц еще и по 50 000 драмов», - уточнила министр.

Она отметила, что принудительное перемещение наших соотечественников из Нагорного Карабаха вызвало ряд проблем, которые необходимо было решить именно в тот момент. По ее словам, приоритетным был вопрос обеспечения образования детей школьного возраста. Министр сообщила, что в системе образования РА обучаются более 17 000 детей школьного возраста, они обеспечены необходимыми учебниками и канцелярскими принадлежностями. Дети, нуждающиеся в особых образовательных условиях, в помощи психолога, получают эту поддержку.

Касаясь вынужденных переселенцев студентов из Нагорного Карабаха, Андреасян отметила, что 2800 студентов продолжают обучение в вузах РА.

«Есть группа студентов, выходцев из Нагорного Карабаха, которые и ранее обучались в наших учебных заведениях, и их обучение оплачивалось либо властями Нагорного Карабаха, либо их семьями, которые сейчас перемещены. По этому вопросу также была проведена работа, этой программой воспользовались 900 человек, деньги переданы университетам и колледжам для осуществления выплат этих студентов. Мы продолжим эту работу», - заключила Жанна Андреасян.