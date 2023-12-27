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Министр иностранных дел Ирана с рабочим визитом прибудет в Армению

Министр иностранных дел Ирана с рабочим визитом прибудет в Армению

27 декабря в Армению с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Как сообщает «Арменпресс», 27 декабря в МИД Армении состоится встреча министров иностранных дел Армении и Ирана Арарата Мирзояна и Хоссейна Амира Абдоллахияна, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран выступят с совместной пресс-конференцией.


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