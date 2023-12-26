Премьер-министр Армении принял участие в неформальной встрече глав государств–участников СНГ

Премьер-министр Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств–участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала состоялась церемония официального фотографирования участников встречи, затем участников приветствовал президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества на территории СНГ.

До этого главы государств–участников СНГ посетили государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник “Павловск”, Екатерининский дворец, дворцово-парковый ансамбль Петергофа и ознакомились с представленными экспонатами.