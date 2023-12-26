В Санкт-Петербурге состоялась встреча Алиева и Лукашенко

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

На встрече были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений.

Было отмечено, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Президенты находятся в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.