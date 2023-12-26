Сезон 2023 года стал беспрецедентным для армянской тяжелой атлетики: главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике

В 2023 году сборные Армении по тяжелой атлетике разного возраста завоевали в общей сложности 146 медалей, что на 40 больше, чем в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», рассказал главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян, подводя итоги сезона-2023.

«В этом году мы завоевали 146 медалей. В прошлом году у нас было 106 медалей. 2023 год стал беспрецедентным потому, что сборная Армении по тяжелой атлетике, суммируя результаты сборных разных возрастов, стала лучшей в мире. Мы превзошли даже сборную Китая», - сказал Алавердян.

По словам главного тренера команды, на парижскую Олимпиаду заявлено 5 кандидатов, но на XXXIII летних Олимпийских играх от каждой страны могут участвовать только по 3 представителя, кроме того, страна не может иметь двух представителей в одной весовой категории. Что касается женской сборной, то пока неясно, сколько участниц будет отобрано на предстоящие Олимпийские игры.

Алавердян подчеркнул, что чемпионат Армении не состоится ни в 2023, ни в 2024 году, поскольку не завершены ремонтные работы в колледже олимпийской смены.

«Наше достижение заключается и в том, что ни у одного из наших спортсменов за 9 лет не было проблем с допингом», - заключил он.

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