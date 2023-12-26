120-летие Арама Хачатуряна ознаменовалось погашением марки

По случаю 120-летия Арама Хачатряна в Доме-музее композитора прошла церемония погашения марки «Всемирно известные армяне. Арам Хачатурян.

Как передает «Арменпресс», Министерство образования, науки, культуры и спорта РА сообщило, что погашение марки провели руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян, заместитель генерального директора компании «Айпост» Артак Гулян, директор Дома-музея Арама Хачатуряна Армине Григорян и президент Ассоциации филателистов Армении Овик Мусаелян.

На марке номиналом в 500 драмов изображен всемирно известный армянский композитор и дирижер Арам Хачатурян (1903-1978).

Также изображена подпись композитора английскими буквами, логотип, посвященный 120-летию Арама Хачатуряна, надпись «Арам Хачатурян» на армянском и английском языках.

Произведения Арама Хачатряна числятся среди лучших образцов мировой музыкальной сокровищницы. ЮНЕСКО включила Арама Хачатуряна в число самых известных композиторов ХХ века.