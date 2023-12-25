Турция нанесла авиаудары по курдам на северо-востоке Сирии

Турецкая армия подвергла бомбардировке несколько объектов курдских Сирийских демократических сил (СДС) в городе Камышлы в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил местный источник.

"Турецкие военные самолеты и беспилотники непрерывно бомбят позиции СДС в районе железнодорожной станции и электростанции на севере Камышлы, что привело к отключению электроэнергии", - уточнил источник.

Он добавил, что турецкие ВВС также атаковали "газовое месторождение Таль-Оде, что привело к нарушению поставок газа из этого региона, четыре нефтяных месторождения в Румейлане и четыре нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих СДС, что вызвало перебои в поставках дизельного топлива".

По его словам, турецкая артиллерия целилась по скоплению транспортных средств, принадлежащих СДС, а также по зданию одного из министерств, связанного с этим движением.