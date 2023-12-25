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В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.

Согласно сообщению ведомства подземные толчки зарегистрированы в районе Гёксун в 16:37 по местному времени (совпадает с мск).

Очаг землетрясения залегал на глубине 11,46 километра.


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