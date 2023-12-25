Премьер-министр Армении прибыл в Санкт-Петербург

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию, в Санкт-Петербург.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате премьер-министра сообщают, что Никол Пашинян сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря - в неофициальном саммите СНГ.