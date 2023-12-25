По случаю 120-летия Арама Хачатуряна в 12 странах мира прошло 65 концертов

По случаю 120-летия известного армянского композитора Арама Хачатуряна в двенадцати странах состоялось шестьдесят пять концертных вечеров.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 25 декабря рассказал заместитель министра ОНКС РА Даниел Даниелян.

«Национальный академический театр оперы и балета им. Ал. Спендиаряна выступил в Париже и Страсбурге, Государственный симфонический оркестр Армении - в Китае, Национальный филармонический оркестр Армении - в Греции, США, Канаде, Китае и в других странах», - сообщил замминистра.

Он придал большое значение выступлениям армянских оркестров и музыкальных коллективов в деле популяризации армянской музыки во всем мире.

«Мы и в Армении должны принимать известные группы, артистов, что внушило бы большое доверие к нашей стране. В этом году мы принимали знаменитый Парижский Одеон, Александринский театр Санкт-Петербурга и другие театры. В Ереванском оперном театре мы приняли и известных артистов», - подчеркнул Даниел Даниелян.

Он коснулся юбилейных мероприятий, которые должны состояться в 2024 году, и напомнил, что 100-летие Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в юбилейные списки ЮНЕСКО 2024 года. В штаб-квартире ЮНЕСКО и в ряде стран запланированы многочисленные мероприятия.

В 2024 году также исполняется 125-летие Ерванда Кочара, 100-летие Паруйра Севака, 100-летие Государственного училища танца, 100-летие Валентина Подпомогова, 100-летие Квартета им. Комитаса, 85-летие Тиграна Мансуряна и Роберта Амирханяна.