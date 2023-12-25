«Ростелеком Армения» подводит итоги года запуском новых услуг, реализацией стратегических проектов и расширением сети

Компания «Ростелеком Армения» в 2023 году запустила ряд инновационных услуг.

Армянским пользователям стало доступно первое в своем роде на армянском рынке приложение онлайн-кинотеатра и телевидения Wink. В приложении более 50 000 фильмов, сериалов и мультфильмов, а также концерты, документальные фильмы, караоке, блоги, образовательный и развлекательный видеоконтент. Пользователям Wink доступны самые популярные местные и зарубежные эфирные и тематические телеканалы. Армянский видеосервис Wink скоро полностью будет включен в интернет и ТВ пакеты «Ростелеком».

Совместно с мировым лидером облачных игр GοForceNow «Ростелеком» первым в Армении запустил сервис облачных игр «PowerPlay», открывающий мир компьютерных игр всем абонентам «Ростелекома». Благодаря услуге «PowerPlay» абоненты получили возможность играть в самые востребованные графические игры, превратив свой компьютер, смартфон или планшет в мощное игровое устройство.

В ноябре был запущен сервис видеонаблюдения «Облако», который позволяет абонентам организовать круглосуточное наблюдение дома, во дворе или офисе. Сервис дает подписчикам эксклюзивную возможность сохранять данные в безопасном облачном домене, архивировать их на срок до 14 дней, управлять камерами через приложение или веб-версию. Сервис облачного видеонаблюдения стал еще одним революционным шагом на пути развития облачных технологий на рынке.

В этом году компания открыла свою широкополосную сеть в Шенгавитском административном районе Еревана, что позволило нашим согражданам воспользоваться новейшими технологиями компании. В течение следующего года планируется расширить сеть и на другие административные районы.

2023 год знаменателен еще и тем, что компания приступила к строительству самого мощного и крупного центра обработки данных (data center) в Армении.

Его планируют запустить весной 2024 года. Эта современная структура будет обеспечивать основную часть управления данными и облачных услуг в Армении.

Мощность центра обработки данных по международным стандартам TIER III составляет 2,5 МгВ, он включает в себя 218 серверных шкафов и новейшие облачные технологии, которые обеспечат безопасную обработку и хранение данных для предприятий, а также государственных учреждений, способствуя тем самым развитию цифрового будущего Армении.

Мощность центра обработки данных по международным стандартам TIER III составляет 2,5 МгВ, он включает в себя 218 серверных шкафов и новейшие облачные технологии, которые обеспечат безопасную обработку и хранение данных как для бизнеса, так и для государственных учреждений, способствуя тем самым развитию цифрового будущего Армении.

Учитывая стратегическое значение для страны, инвестиционная программа Центра обработки данных была одобрена правительством РА и включена в программу «Инфраструктура для инвестиций».

«Подводя итоги года, хотелось бы подчеркнуть, что мы добились значительных достижений в сфере новых технологий и телекоммуникаций. 2023 год стал для нас годом инноваций, особенно в плане внедрения облачных сервисов. Наша команда успешно разработала и внедрила ряд передовых технологических решений, которые не только вывели компанию на новый уровень развития, но и оказали большое и положительное влияние на трансформацию отрасли. Мы с радостью подводим итоги года и понимаем, что в наступающем году нас ждут новые вызовы, крупные проекты и достижения. Я также хотел бы поблагодарить всех наших коллег за плодотворную работу и постоянную поддержку, а также пожелать Вам счастливого Нового года и Рождества. Пусть наступающий год будет годом мира и прогресса», - сказал генеральный директор «Ростелекома» Айк Фарамазян.

Следуя политике корпоративной социальной ответственности, «Ростелеком» в 2023 году инициировал и принял участие в ряде социальных и благотворительных акций.

В частности, компания приняла участие в программах Фонда «Город улыбок» по оказанию помощи детям, борющимся с онкологическими заболеваниями. Участие в этой инициативе является ежегодным в силу ее важности.

«Ростелеком» принял участие в программах научно-исследовательского аналитического центра «GENESIS ARMENIA» и общественной организации «ReArmenia», поддержав наших соотечественников, вынужденных переселенцев из Арцаха, на сумму 10 миллионов драмов.

Компания продолжила поддержку соотечественников, вынужденно перемещенных из Арцаха, запустив специальное предложение «Арцах», которое давало возможность бесплатно пользоваться услугами компании в течение 4 месяцев.

Компания также оказала финансовую поддержку Объединенному детскому благотворительному фонду «Арабкир» с целью создания строящегося в Мегри детского реабилитационного центра.

«Ростелеком» в ближайшие годы продолжит политику внедрения инновационных решений и важных проектов стратегического развития, преобразуя тем самым технологический сектор Армении.