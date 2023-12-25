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Премьер-министр Армении выехал с двухдневным рабочим визитом в Россию

Премьер-министр Армении выехал с двухдневным рабочим визитом в Россию

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате премьер-министра сообщили, что Никол Пашинян 25 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря - в неофициальном саммите СНГ.


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