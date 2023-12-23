Раиси впервые провел телефонный разговор с президентом Египта
17:16, 23 Декабрь 2023
Президент Ирана Эбрагим Раиси впервые провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммед Джамшиди.
В ходе телефонного разговора Раиси поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта.
Кроме того, собеседники обсудили ситуацию вокруг Палестины, подчеркнув важность исламского единства.
Президенты двух стран договорились предпринять конкретные шаги для окончательного урегулирования вопросов между двумя странами.
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