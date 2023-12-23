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Раиси впервые провел телефонный разговор с президентом Египта

Раиси впервые провел телефонный разговор с президентом Египта

Президент Ирана Эбрагим Раиси впервые провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммед Джамшиди.   

В ходе телефонного разговора Раиси поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию вокруг Палестины, подчеркнув важность исламского единства.

Президенты двух стран договорились предпринять конкретные шаги для окончательного урегулирования вопросов между двумя странами.


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