Мы можем повлиять на будущее. «Пюник» распространил официальное заявление

После выборов президента Федерации футбола Армении ереванский "Пюник" сделал официальное заявление.

Как передает Арменпресс, в сообщении пресс-службы клуба, в частности, говорится:

«Хотим поблагодарить вас за то, что в последние недели прошлого года вы поделились с нами своими переживаниями относительно будущего армянского футбола. Мы вместе задавались вопросами, на основании фактов обсуждали недостатки нынешнего руководства федерации, делали заявления — не были безразличными. Мы рады, что в итоге обрели надежду в лице Араса Озбилиса, которого поддержало не только большинство футбольного сообщества, но и всемирно известные армянские спортсмены, такие как Генрих Мхитарян, Карен Хачанов и Левон Аронян — люди, которые не понаслышке, из первых рук знают, насколько важен для страны профессиональный подход, а также наличие сильной и ответственной федерации.

К сожалению, все было предопределено. Выборы превратились в борьбу за кресло председателя. Результаты голосования не стали для нас сюрпризом. Результаты работы, а также мнение общественности в очередной раз были бессовестно проигнорированы.

Но последние недели вселили в нас уверенность, что вместе мы сможем повлиять на будущее и вернуть армянский футбол на путь развития и прогресса. В любом случае, мы продолжим борьбу за чистоту и процветание в самом любимом виде спорта нашей страны. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть армянский футбол на тот уровень, которого он заслуживает, как на поле, так и за его пределами. Футбол объединяет людей по всему миру, и мы являемся частью этой большой семьи».

На состоявшихся 23 декабря выборах президента ФФА, с соотношением 3/20 голосов, из двух кандидатов, выдвинутых на пост - Армена Меликбекяна и Араса Озбилиза, на пост президента ФФА был переизбран Армен Меликбекян.