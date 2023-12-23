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Мы можем повлиять на будущее. «Пюник» распространил официальное заявление

Мы можем повлиять на будущее. «Пюник» распространил официальное заявление

После выборов президента Федерации футбола Армении ереванский "Пюник" сделал официальное заявление. 

Как передает Арменпресс, в сообщении пресс-службы клуба, в частности, говорится:

 «Хотим поблагодарить вас за то, что в последние недели прошлого года вы поделились с нами своими переживаниями относительно будущего армянского футбола. Мы вместе задавались вопросами, на основании фактов обсуждали недостатки нынешнего руководства федерации, делали заявления — не были безразличными. Мы рады, что в итоге обрели надежду в лице Араса Озбилиса, которого поддержало не только большинство футбольного сообщества, но и всемирно известные армянские спортсмены, такие как Генрих Мхитарян, Карен Хачанов и Левон Аронян — люди, которые не понаслышке, из первых рук знают, насколько важен для страны профессиональный подход, а также наличие сильной и ответственной федерации.  

К сожалению, все было предопределено. Выборы превратились в борьбу за кресло председателя. Результаты голосования не стали для нас сюрпризом. Результаты работы, а также мнение общественности в очередной раз были бессовестно проигнорированы. 

Но последние недели вселили в нас уверенность, что вместе мы сможем повлиять на будущее и вернуть армянский футбол на путь развития и прогресса. В любом случае, мы продолжим борьбу за чистоту и процветание в самом любимом виде спорта нашей страны. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть армянский футбол на тот уровень, которого он заслуживает, как на поле, так и за его пределами. Футбол объединяет людей по всему миру, и мы являемся частью этой большой семьи».  

На состоявшихся 23 декабря выборах президента ФФА, с соотношением 3/20 голосов, из двух кандидатов, выдвинутых на пост - Армена Меликбекяна и Араса Озбилиза, на пост президента ФФА был переизбран Армен Меликбекян. 


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