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В ДТП на дороге в Шуши погиб азербайджанец

В ДТП на дороге в Шуши погиб азербайджанец

На дороге в Шуши перевернулся автобетоносмеситель.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В результате аварии один человек получил серьезные ранения, второй скончался.

Проводится расследование.


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