Премьер-министру представлен отчет о деятельности министерства труда и социальных вопросов за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян 22 декабря посетил министерство труда и социальных вопросов для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян и заместители министра представили проделанную в сфере труда и социальной защиты работу, отраслевые приоритеты, а также коснулись запланированных реформ.

Было доложено о работе в сфере демографии и пенсионного обеспечения. Были представлены работы в направлении безналичной выплаты пенсий и пособий, повышения рождаемости, обеспечения жильем и др.

В связи с изменениями в процессе предоставления пособий по уходу за детьми до двух лет была подчеркнута важность мероприятий по стимулированию рождаемости. Премьер-министру также была представлена концепция установления более широких гарантий предоставления единовременных пособий при рождении 1-го и 3-го ребенка, а также отмечена необходимость более адресных подходов в рамках жилищной программы для семей с детьми.

Коснувшись процесса реализации программы кешбэка в размере 10% от безналичных расчетов пенсий и пособий, ответственные лица отметили, что по данным на июль 2022 года после старта программы количество бенефициаров мероприятия составило 16 903, объем безналичных операций (ежемесячно) составил 0,52 млрд драмов, а пенсию или пособие безналичным способом получили 390 тысяч граждан. По состоянию на ноябрь 2023 года число бенефициаров программы выросло на 973% до 164 879, объем безналичного оборота (ежемесячно) достиг 6,97 млрд, зарегистрирован рост на 1340%, а количество людей, получающих пенсии или пособия безналичным способом, составило 515 000, увеличившись на 32%.

Премьер-министр Пашинян отметил, что пенсионеры должны быть информированы об изменениях, осуществляемых в этом направлении: “Раньше мы говорили: в программе участвуют 4-5 банков, меняйте банк и т.д. Сейчас это не имеет значения, все банки предоставляют пенсионерам кешбэк в размере 10% от безналичных операций. Я обращаюсь к нашим дорогим пенсионерам, особенно в сельской местности, где магазины отказываются принимать безналичную оплату, нужно обратиться с этим вопросом в Комитет государственных доходов”.

В контексте работ в сфере социальной помощи были подробно представлены процесс внедрения новой системы оценки социальной защиты, а также программы по строительству социального жилья и перспективы их совершенствования. Новая система позволит крайне бедным семьям преодолеть крайнюю нищету и получить работу. Государство приложит необходимые усилия для развития навыков и способностей социально необеспеченных семей, что позволит им получить работу и улучшить условия проживания семьи.

Говоря о динамике количества получателей пособий, премьер-министр отметил։ “В итоге нам предстоит решить фундаментальную проблему. В чем я вижу проблему? Мы должны оказывать социальную помощь находящемуся в бедности человеку, верно? С другой стороны, мы говорим, что есть только один способ преодолеть бедность – это работа. На следующем этапе мы говорим получателю пособия: как только ты начнешь работать, мы тебе больше помогать не будем”.

В ответ заместитель министра Анна Жамакочян отметила, что зарплата, полученная в течение 6 месяцев после устройства на работу, не считается доходом.

В этой связи Никол Пашинян отметил: “Очевидно, что шести месяцев недостаточно. Т.е. сможет ли человек преодолеть бедность за 6 месяцев? Как и в работе, так и в бедности есть психология. Как человек преодолеет это психологическое состояние за 6 месяцев? Это адаптация. Человек привык, скажем, 10 лет живет одним образом, имеет определенный образ жизни, любому из нас очень сложно изменить стиль жизни за 6 месяцев. Обсудите, придите к каким-то решениям”.

Была отмечена важность масштабных изменений в Трудовом кодексе, становления института волонтерства, правового регулирования дистанционной работы и осуществленной по ряду других направлений работы. Было отмечено, что программы, запланированные в отрасли на 2024 год, будут основаны на Стратегии занятости на 2024-2030 годы: будет проведена работа по обеспечению трудоустройства безработных, реализации программы по финансированию основанной на результате занятости, а также трудоустройству участвовавших в боевых действиях и демобилизованных после 2020 года безработных лиц и ряду других направлений.

Премьер-министр поинтересовался тем, какие шаги предпринимаются для решения проблем людей, не выполнивших свои обязательства перед банками: “На какой стадии мы находимся в плане программы, связанной с безнадежными заемщиками?”

Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян отметил: “Наш подход заключался в том, чтобы создать у человека мотивацию выйти в формальное поле, потому что по действующим правилам, если он выходит в формальное поле, то 50% его зарплаты удерживается Службой принудительного исполнения. Мы говорим, что у него должна быть мотивация погасить долг своим трудом, поэтому он сможет участвовать в этом процессе в размере 50% своего подоходного налога. Мы также провели переговоры с банками, и они тоже готовы заморозить кредит, чтобы он стал долгом”.

Премьер-министр также подчеркнул важность вопроса с точки зрения реализации экономического потенциала: “Потому что сотни тысяч людей исключены из нашей социально-экономической жизни. Эти люди каким-то образом зарабатывают на жизнь, не так ли? И они, очевидно, работают, и работают в тени. При этом они, в свою очередь, не имеют возможности воспользоваться многими механизмами, которые мы предоставляем. Т.е. мы должны двигаться вперед”.

Премьер-министр добавил, что по данным на ноябрь в Армении зафиксирован новый рекорд по количеству рабочих мест. “Мы еще затронем этот вопрос позже. Мы предполагаем, что этому, конечно же, способствует и процесс трудоустройства наших братьев и сестер, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, что тоже является хорошим импульсом. Т.е. люди начали работать”, - сказал Никол Пашинян.

Говоря о стимуляции труда, премьер-министр отметил: “Мы постоянно относимся к работе, трудоустройству как к профессиональной способности и т.д., но очень важно также привить человеку работу как привычку, потому что, когда работа сама по себе имеет место во внутренней культуре и системе ценностей человека, человек не может не работать. Т.е. как это возможно, чтобы человек не работал? Т.е. человек просыпается утром и ничего не делает, днем ​​ничего не делает, вечером ничего не делает, ночью спит? Это не только проблема образования, не только вопрос зарплаты, это проблема культуры, потому что как может зрелый человек не работать? Это социально-психологическая проблема, поэтому я подчеркиваю важность этой программы.

Цель этого процесса не только в том, чтобы человек получал зарплату, приобретал профессиональные навыки, цель этого процесса – сделать работу привычкой, неотъемлемой частью жизни. Т.е. это должно быть что-то вроде дыхания, человек должен работать, потому что это путь к самореализации. В этом смысле да, эти программы важны. Что касается работы, то наше внимание следует сосредоточить на 3 группах. Первая – это люди, занятые в сельском хозяйстве, которые трудоустроены. Наша задача состоит в том, чтобы их продукция также стала учетной и облагаемой налогом частью экономического оборота. Второе – это направление безнадежных кредитов, и третье – направление профессиональной переподготовки”.

В связи с проведенными в 2023 году работами в сфере лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, детей, а также трафикинга и проблем женщин были отмечены внедрение системы оценки функциональности человека, политика деинституционализации, реализация мер по борьбе с трафикингом, изменения в предоставлении адресных услуг бенефициарам в соответствии с их потребностями.

Коснувшись важности внедрения новой системы оценки функциональности человека, ответственные лица отметили, что с 1 февраля 2023 года она действует для лиц, впервые обращающихся за оценкой инвалидности, а с 1 января 2024 года процедура оценки функциональности будет распространяться и на лиц, повторно подающих заявку на оценку инвалидности.

Также был представлен процесс социальной поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, реализации мероприятий и выполнения бюджета, процедуры закупок, а также выполнения 2-й программы администрирования социальной защиты.

Премьер-министр Пашинян, коснувшись поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, отметил: “К счастью, мы смогли в достаточной мере решить проблемы первого потока. На тот момент эта тема была очень актуальной и мы занимались ею ежедневно. Надеюсь, мы не упустили из виду вопрос продвижения вперед по среднесрочным и долгосрочным проектам. Т.е. мы не должны допускать появления зазоров, чтобы возвращаться к вопросу в режиме срочности. Т.е. мы должны перевести вопрос в плановый режим и так двигаться вперед”.

Вице-премьер Тигран Хачатрян доложил, что решение проблемы жилищного обеспечения должно сочетаться с сопутствующими мерами социального обеспечения. “Дополняя друг друга со временем, одно должно погаснуть, а другое утвердиться. Мы уже обсудили, теперь решаем, как изменить цели, чтобы можно было сохранить вопрос в длительности. Нам нужно правильно выбирать цели, чтобы не вызвать социального кризиса”, - сказал вице-премьер.

Был также затронут вопрос учета пенсий лиц, занятых в сельском хозяйстве. В этом контексте премьер-министр отметил: “Сейчас мы внедряем систему, особенно в случае всеобщего декларирования, когда, задекларировав собственные доходы и уплатив подоходный налог, человек может получить этот трудовой стаж, который в результате отразится на его пенсии. Это тоже очень важное обстоятельство. Сегодня пенсионер получает пенсию в виде ранее накопленного им подоходного налога. Если не ошибаюсь, раньше была пенсионная выплата, которая образовывалась за счет этих выплат? А те, у кого такого стажа нет, получают минимальную пенсию, что явно не самый желательный вариант. Жители сел сейчас скажут: вот еще хотят от нас и подоходный налог. Мы говорим: переложите деньги из левого кармана в правый, потому что наряду с ежедневными расходами у нас есть и будущие расходы.

Неважно, сколько мы зарабатываем, если сегодня мы только тратим и не думаем о завтрашних тратах, завтра с этой проблемой столкнется каждый из нас. Это касается и индивидов, и государства. Важна стратегическая коммуникация, чтобы люди понимали, что мы делаем и почему мы это делаем. Т.е. то, что мы делаем, делаем для того, чтобы решить поднятую ими проблему. Но они должны понимать эти механизмы, чтобы не возникало негативных реакций”, - заключил премьер-министр Пашинян.