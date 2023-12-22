Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили ситуацию в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и ситуацию в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"22 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе разговора министры обсудили вопросы, стоящие в повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Лавров сегодня провел также телефонные разговоры с главами МИД Ирана и Турции. В ходе бесед была обсуждена ситуация на Южном Кавказе.