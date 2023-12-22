Замглавы МИД РФ и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместители министров иностранных дел России и Азербайджана обсудили вопросы, связанные с Южным Кавказом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, была подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности.