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Замглавы МИД РФ и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместители министров иностранных дел России и Азербайджана обсудили вопросы, связанные с Южным Кавказом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, была подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности.


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