Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: премьер-министр РА эмиру Кувейта

ЕРЕВАН, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Эмиру Государства Кувейт шейху Мишалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху по случаю принятия на себя руководства страной.



Как сообщает "Арменпресс»", в сообщении говорится:



«Я шлю вам свои теплые поздравления в связи со вступлением на пост руководства Государством Кувейт. Желаю вам новых успехов и достижений на пути к реализации вашей миссии.



Существующие отношения между нашими странами имеют потенциал для развития и углубления. Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, путем совместной работы на благо наших двух народов.



Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кувейта – прочного мира и процветания».