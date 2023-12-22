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Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: премьер-министр РА эмиру Кувейта

Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: премьер-министр РА эмиру Кувейта

ЕРЕВАН, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Эмиру Государства Кувейт шейху Мишалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху по случаю принятия на себя руководства страной.

Как сообщает "Арменпресс»", в сообщении говорится:

«Я шлю вам свои теплые поздравления в связи со вступлением на пост руководства Государством Кувейт. Желаю вам новых успехов и достижений на пути к реализации вашей миссии.

Существующие отношения между нашими странами имеют потенциал для развития и углубления. Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, путем совместной работы на благо наших двух народов.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кувейта – прочного мира и процветания».


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