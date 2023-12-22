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Ваше переизбрание придаст новый заряд армяно-египетской дружбе: премьер- министр Армении

Ваше переизбрание придаст новый заряд армяно-египетской дружбе: премьер- министр Армении

ЕРЕВАН, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси по случаю его переизбрания на пост президента.

Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

"Горячо поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет в результате убедительной победы на президентских выборах Египта.

Уверен, что вы и впредь будете использовать свой богатый опыт и мудрость для дальнейшего развития и прогресса вашей страны, а также для установления мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке.

Уверен, что Ваше переизбрание, свидетельствующее о доверии к Вам дружественного египетского народа, придаст новый заряд армяно-египетской дружбе и даст возможность продолжить наши совместно согласованные планы, в том числе усилия, направленные на активизацию сотрудничество в области экономики и безопасности.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Египта мира и дальнейшего процветания».


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