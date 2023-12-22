8 премьер, участие в международных фестивалях: Русский драматический театр подводит итоги 2023 года

ЕРЕВАН, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. К. 2023 год выдался для Русского драматического театра Станиславского достаточно активным. Театр представил зрителям 8 премьер: «Женитьба Бальзаминова», «2+2», «Игры королей», «Фантазии Фарятьева», детский спектакль «Мышиное собрание», «Дама с собачкой», «Бред вдвоем», «Маленькие трагедии».

«Этот год мы начали достаточно активно и сохранили этот темп. Также благодаря этому наши финансовые показатели были высокими. Наша публика хочет смотреть новые интересные спектакли. В этом году мы постарались сделать так, чтобы наши зрители смотрели спектакли высокого вкуса и качества", - сказала Марианна Мхитарян, директор Русского драматического театра имени К.Станиславского.



Помимо премьер, в центре внимания театра находились международные фестивали. В этом направлении также ведется большая активность: театр участвовал в 8 международных фестивалях. В этом году театр впервые участвовал в Международном театральном фестивале имени Чехова в Москве со спектаклем «Гардения». Режиссер спектакля – Гор Маргарян. Спектакль «Гардения» получил большой резонанс на международном фестивале. В течение года спектакль «Женитьба Бальзаминова» был представлен на фестивале «Балтийский дом», проходившем в Санкт-Петербурге, с которым театр имеет достаточно тесные связи.



"Я рада сообщить вам, что у нас уже есть приглашение от фестиваля "Балтийский дом", и в следующем году мы будем участвовать снова, на этот раз со спектаклем "Маленькие трагедии", - сказала Марианна Мхитарян.



В следующем году у театра тоже есть новое. И уже сообщает, что в начале года собирается представить зрителям 3 премьеры: «Записки юного врача», «Папа в паутине», «Бог резни».



Русский театр находится в стадии переоснащения, добавлено световое и звуковое оборудование. Последняя премьера была представлена ​​зрителям в новых условиях. Есть также работы, направленные на улучшение условий театра.